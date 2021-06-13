معلومات عن قمة اليوم في يورو 2020 بين إنجلترا ضد كرواتيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تتجه الأنظار نحو العاصمة الإنجليزية لندن، يوم الأحد، لمتابعة الصدام المرتقب بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في يورو 2020.



وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، في انطلاقة لقاءات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كل من أسكتلندا والتشيك.

استاد ويمبلي الشهير يستضيف المباراة المرتقبة، علما بأن تأسس في عام 2007، ويتسع لاستضافة 90 ألف متفرج.

ويحتضن ملعب ويمبلي 8 مباريات في النسخة الحالية من اليورو، أبرزها المباراة النهائية.

يأمل المنتخب الإنجليزي في الفوز بأول لقب له في المسابقة، عندما يستهل ظهوره العاشر في كأس أمم أوروبا.

وخلال 9 محاولات سابقة، لم يتوج الإنجليز مطلقا، وكان الإنجاز الأبرز الحصول على المركز الثالث في نسخة 1968.

مواجهة خاصة مرتقبة ستجمع بين قائدي المنتخبين على أرضية الملعب، هاري كين من إنجلترا، ولوكا مودريتش أمير الكروات.

كين صاحب الـ27 عاما، خاض على مدار مسيرته 54 مباراة دولية سجل خلالها 34 هدفا وصنع 13، بينما المخضرم موديتش (35 عاما) مثل بلاده في 136 لقاء، أحرز 17 هدفا وصنع 21.

مواجهة فنية من خارج الخطوط تجمع مجددا بين ساوثجيت مدرب إنجلترا، وزلاتكو نظيره في كرواتيا.

ساوثجيت يعتمد على طريقة هجومية بحتة، وقاد منتخب بلاده في 50 مباراة بمختلف المنافسات حقق خلالها 34 انتصارا وخسر 10 وتعادل 6.

في المقابل، خاض الكروات مع زلاتكو 43 مباراة، فازوا في 22 وخسروا 14 وتعادلوا 7 مرات.

استقر الجهاز الفني لكل منتخب، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة المرتقبة يوم الأحد.

وأجمعت أغلب الصحف الإنجليزية على تشكيل منتخبي إنجلترا وكرواتيا للمباراة، لكن من الوارد أن تطرأ عليهما أي تغيرات مع بدء العد التنازلي لصافرة البداية.