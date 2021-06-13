يورو 2020.. مواجهة نارية بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في قمة المجموعة الرابعة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتى فى الثالثة عصرا من اليوم الأحد على ملعب "ويمبلى"، فى افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبي "يورو 2020"، والتى تضم أيضا كل من منتخبا اسكتلندا والتشيك، اللذان سوف يتقابلان غدا الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر تأجيل يورو 2020 لمدة عام كامل بسبب كورونا، وبدلاً من إقامة كأس الأمم الأوروبية في الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ستقام في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

يسعى منتخب الأسود الثلاثة إستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوزه الأول فى يورو 2020، متسلحا بمجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم هارى كين نجم فريق توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي، جاردون سانشو اللاعب الشاب لفريق بوروسيا دورتموند، ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد ورحيم سترلينج، فى المقابل يعتمد المنتخب الكرواتى على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات يتصدرهم القائد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي وإيفان بيرسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض المنتخب الإنجليزي البطولة للمرة العاشرة فى تاريخه، لم ينجح فى تحقيق اللقب، بينما حصل على المركز الثالث فى مرتين، بينما يتواجد المنتخب الكرواتى للمرة السادسة، وكان أفضل ظهور له من خلال وصوله لدور ربع النهائي فى نسختى 1996 و 2008.

وتفوق منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتى فى اللقاء الوحيد الذى جمعهما على مستوى كأس الأمم الأوروبية خلال نسخة 2004، بنتيجة 4 – 2.

ووصل المنتخب الإنجليزي لخوض بطولة يورو 2020، بعد تصدره المجموعة الأولى فى التصفيات برصيد 21 نقطة.