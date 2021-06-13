طبيب الدنمارك يكشف كواليس دقائق الرعب بعد توقف قلب إريكسن في مواجهة فنلندا.. صور

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مارتن بوزين طبيب منتخب الدنمارك، أن كريستيان إريكسن لم يغب عن الوعي فور سقوطه داخل ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع فنلندا في كأس أمم أوروبا.

وأشار بوزين في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا، إلى أنه نجح في إنعاش وإفاقة إريكسن قبل بدء عملية نقله إلى المستشفى التي يمكث بها حاليًا.

وقال بوزين: "إريكسن كان يتنفس وكنت أشعر بنبضه، ولكن فجأة تغير كل شيء".

وأكمل: "لذلك بدأنا في عمل ما شاهده الجميع، اضطررنا لعمل إنعاش قلبي رئوي له".

واختتم: "عملنا على إنعاشه وبدأ يتحدث معي قبل نقله للمستشفى".

الجدير بالذكر أن إريكسن سقط على أرض الملعب بشكل مفاجيء وسط حالة من الذعر للاعبي الفريقين والجماهير الحاضرة للقاء، مما تسبب في تأجيل استكمال المواجهة لما يقارب الـ60 دقيقة.