موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا وديًا استعدادًا للأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة ودية اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن المباريات الودية الأخيرة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد واجه منتخب جنوب إفريقيا وديًا يوم الخميس الماضي وحقق الفوز بهدفين دون رد سجلهما مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، ثم سيواجه نفس الفريق غدًا على ستاد السويس الجديد.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا اليوم الأحد فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويسعي شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي للاطمئنان على كافة اللاعبين خلال اللقاء أمام جنوب إفريقيا خاصة انه الختامي قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.