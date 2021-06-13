خشية انتشار نسخ متحورة من كورونا.. الأرجنتين تفرض قيودا جديدة على الطيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أمرت الحكومة الأرجنتينية بفرض قيود جديدة على الحركة الجوية الدولية خشية انتشار نسخ متحورة من كوفيد-19، بما في ذلك متحور دلتا التي رصِد بادئ الأمر في الهند.



وتشمل الترتيبات الجديدة خفض وتيرة الرحلات مع أوروبا وتعليق وجهات مثل تركيا والدول الإفريقية.

ويهدف هذا الإجراء إلى "تقليل الحركة (الجوية) الدولية ومنع" نسخ جديدة من فيروس كورونا "من الوصول للأرجنتين"، حسب القرار.

كما تم تعليق الرحلات الجوية الآتية من البرازيل وتشيلي والهند، وكذلك الروابط الجوية مع المملكة المتحدة وايرلندا.

وبحسب النص، أمرت وزارة النقل "بخفض نسبته 20% في وتيرة رحلات الركاب، مِن الدول الأوروبية وإليها".

في أوائل مايو، تم اكتشاف شخصين مصابين بمتحور دلتا وعزلهما بعد دخولهما إلى الأرجنتين على متن رحلة من فرنسا.

أحصت الأرجنتين أكثر من 4 ملايين إصابة بالفيروس وما يزيد عن 84 ألف وفاة من أصل عدد سكانها البالغ 45 مليونا. ولقحت حتى الآن نحو 25% من سكانها.