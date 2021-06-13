تعرف على تطورات الحالة الصحية للاعب إريكسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت الحالة الصحية لكريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك تطورات إيجابية في اللحظات الماضية.



وسقط إريكسن مغشيا عليه بشكل مفاجئ، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق المباراة بشكل مؤقت، قبل أن يقرر استكمالها لاحقا.

هذا السقوط أثار حالة من الرعب في مدرجات ملعب "باركن ستاديون" الذي استضاف اللقاء، خاصة وأن اللاعب أغمى عليه بشكل كامل دون أي احتكاك.

وبعد إسعاف إريكسن في الملعب، ثم نقله إلى المستشفى، حدثت تطورات إيجابية بشأن حالته، حيث أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بأن اللاعب بات في تحسن مستمر، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة.

فضلا عن ذلك، ذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن إريكسن تحدث مع زملائه عبر اتصال إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال إريكسن نصا لزملائه في مكالة مقتضبة: "أشعر بتحسن الآن وأطالبكم باستكمال اللقاء بصورة طبيعية".

من جانبه، قال مارتن شوتس وكيل كريستيان إريكسن في تصريحات لإحدى المحطات الإذاعية في الدنمارك: "إنه في حالة جيدة، ويدرك ما يحدث ويمكنه التحدث. لقد خرج من دائرة الخطر".

يذكر أن الدنمارك تعرضت للخسارة أمام فنلندا عقب استئناف اللقاء، وذلك بنتيجة 0-1.