موعد مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية في يورو 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستعد منتخب النمسا لخوض أولى مبارياته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك حين يواجه نظيره المقدوني الشمالي مساء الأحد.



وتقام بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في 11 مدينة مختلفة خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/ تموز المقبل.

من المنتظر أن تقام مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية في السابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الـ8 مساء بتوقيت أبوظبي، على الملعب الوطني في رومانيا.

وتقام المباراة في إطار المجموعة الثالثة من البطولة التي تضم أيضا هولندا وأوكرانيا.

ستقوم قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" بنقل مباراة إنجلترا وكرواتيا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأحد سيشهد إقامة مباراتين أخرتين في البطولة، بين إنجلترا وكرواتيا، وهولندا وأوكرانيا.