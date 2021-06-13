هل يعتزل كريستيان اريكسن كرة القدم كما فعل فابريس موامبا؟

أقر أكثر من رأي طبي بضرورة تخلي صانع الألعاب الدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن” عن كرة القدم في المرحلة القادمة من حياته، واعلان الاعتزال في هذا السن المُبكر، كي لا يُعرض نفسه للخطر.

وتعرض كريستيان إريكسن للاغماء لمدة 10-15 دقيقة على أرض ملعب باركين بمدينة كوبنهاجن خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة يورو 2020.

وأضطر الأطباء إلى استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش قلب إريكسن وإنقاذه من الموت المُحقق، ونجحت في النهاية المحاولات قبل نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأعاد مشهد سقوط اريكسن إلى الأذهان، ما حدث في إحدى مباريات كأس الاتحاد الانجليزي بموسم 2012/2011 عندما سقط لاعب وسط نادي بولتون وآندرز “فابريس موامبا” خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير على ملعب وايت هارت لين شمال لندن.

وكاد صاحب ال24 عامًا يفقد حياته إثر هذا السقوط، حيث حاول الأطباء إنعاش قلبه بـ 24 صدمة كهربائية دون أي استجابة إلا بعد ساعة وأربع دقائق أثناء تواجده في المستشفى.

وكان لاعب وسط آرسنال وبيرمنجهام الأسبق -موامبا- يأمل في العودة لممارسة كرة القدم بعد ظهور بوادر مشجعة أثناء فترة تعافيه من الأزمة القلبية، ورغم تعافيه التام نصحه الأطباء بالتخلي عن فكرة استئناف مسيرته الكروية ما دفعه نحو إتخاذ قرار الاعتزال النهائي في أغسطس 2012.

وسافر موامبا آنذاك إلى بلجيكا لتلقي العلاج وطلب المشورة الطبية من أفضل أطباء القلب، لكنهم نصحوه بالتوقف عن اللعب كي لا يعرض حياته للخطر، فهل يتكرر نفس السيناريو مع اريكسن؟

ماذا قال طبيب منتخب الدنمارك؟

قال طبيب منتخب الدنمارك “مارتن بويسن” إن أعضاء الجهاز الطبي نجحوا في إعادة كريستيان إريكسن إلى الحياة من جديد بعدما غاب عن الوعي لدقائق طويلة في نهاية الشوط الأول من مباراة بلاده ضد فنلندا.

وتحدث طبيب منتخب الدنمارك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة بخسارة الدنمارك بهدف دون رد، وقال “طلب مّنا النزول إلى أرض الملعب لحظة اغماء اريكسن، لم أر شخصيًا كيف سقط، لكن ما كان واضحًا بأنه فقد الوعي. عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستقليًا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع، وقمنا بتدليك قلبه وانعاشه”.

وأضاف الطبيب “بعد وصول الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، لقد نجحنا في إعادة كريستيان إلى الحياة”.

هل يعتزل اريكسن كما فعل موامبا؟

لا يزال اريكسن يخضع للفحص الطبي الشامل في مستشفى ريجشوسبيتاليت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فإن حالة اللاعب صاحب ال29 عامًا مستقرة الآن.

لكن العديد من الأطباء تحدثوا عن تقييمهم المبدئي لما حدث لإريكسن في وسائل الإعلام العالمية منذ ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأكدوا أن العودة للعب أمر مستبعد، وعلى اللاعب التوقف عن ممارسة كرة القدم كما فعل ابن أكاديمية أياكس أمستردام “عبد الحق نوري” مؤخرًا، وكما فعل فابريس موامبا قبل 10 سنوات.

وقال البروفيسور سانجاي شارما، أستاذ أمراض القلب الرياضية في جامعة سانت جورج بلندن – إن اريكسن قد لا يلعب كرة القدم مرة أخرى، وهو نفس رأي “سكوت مواري” استشاري أمراض القلب في خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

وحذرت دراسة طبية رسمية في اغسطس 2018، نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، من مخاطر أمراض القلب على حياة لاعبي كرة القدم.

وطبقت الدراسة التي نشرت في نيو إنجلادن جورنال أوف ميديسين بيانات ومعلومات طبية على بيانات وأرقام 11 ألف لاعب كرة قدم شاب في بريطانيا على مدار الـ 20 سنة الماضية.

وقالت الدراسة “الأمراض التي تصيب عضلة القلب تعرف بـ القاتل الصامت لأن أول أعراضها توقف القلب بشكل مفاجيء، ولهذا السبب تعتمد أندية كرة القدم برنامجًا لفحص اللاعبين في أكاديمية كرة القدم في سن ال16 عامًا”.

وأوضحت أن المخاطر تتزايد بين اللاعبين المحترفين المشهورين لأن إرهاق القلب في التدريبات المكثفة يزيد بالضرورة من خطر إصابتهم بالأمراض، وقد يؤدي الأدرنالين والجفاف إلى خطر التسبب في توقف القلب فجأة.

وأشارت تقديرات الدراسة إلى أن عدد الوفيات من أمراض القلب في كرة القدم يصل إلى 7 لاعبين من بين كل 100 ألف لاعب، وليس كما كانت التقديرات في السابق (2 من كل 100 ألف لاعب).

ويلعب كريستيان إريكسن، المولود عام 1992، بين صفوف نادي انتر ميلان الايطالي منذ سوق الانتقالات الشتوية 2020، بعد رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير، ويتبقى في عقده الحالي مع الانتر ثلاث سنوات أخرى (ينتهي في 30 يونيو 2024).

وشارك لاعب منتخب الدنمارك على مدار موسم ونصف مع الانتر في 43 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي، سجل خلالهم ثلاثة أهداف، علمًا بأنه شارك في 226 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي رفقة توتنهام هوتسبير وسجل 51 هدفًا خلال 6 مواسم ونصف الموسم (2013-2020).