شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» على أعتاب خطف «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع نادى مانشستر يونايتد أكثر من خطوة للتعاقد مع الإنجليزى جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفى.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «يعرف مانشستر يونايتد منذ إبريل أن بوروسيا دورتموند يريد 95 مليون يورو للتخلى عن سانشو».

وأضاف: «المفاوضات لا تزال جارية، لكن تم الاتفاق على الشروط الشخصية لعقد اللاعب حتى عام 2026، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالوكلاء، والمفاوضات جارية حاليًا على شروط الدفع والإضافات، وكيفية رفع المبلغ الإجمالى للصفقة إلى 95 مليون يورو».

وتابع فابريزيو رومانو: «المفاوضات لا تزال طويلة جدًا، لكن كل الأشخاص المشاركين فيها الآن واثقون أن الصفقة ستحسم، إلا أن هناك حذرًا بسبب ما حدث فى المحادثات خلال العام الماضى».

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا بثقة مانشستر يونايتد فى الحصول على توقيع صاحب الـ21 عامًا، حيث أبدى بوروسيا دورتموند مرونة فى تخفيض المبلغ المطلوب، مقارنة بالعام الماضى.

وانضم سانشو إلى أسود الفيستيفال قبل 4 سنوات، قادمًا من مانشستر سيتى مقابل 8 ملايين جنيه إسترلينى فقط، لينجح فى تسجيل 50 هدفًا وصنع 64 أخرى خلال 137 مباراة مع الفريق الألمانى.