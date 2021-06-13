شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونخ» يوجه صدمة مدوية لـ«ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى رئيس بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، الشائعات التى تتحدث عن احتمالية رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكى عن النادى.

وأكد هاينز فى مقابلة لموقع النادى، أن عقد اللاعب البولندى لا يزال مستمرا لعامين، مشيرا إلى أنه يمكنه الاستمرار لفترة أطول داخل جدران البافارى.

وأوضح «ليفاندوفسكى أفضل مهاجم فى العالم. عقده لا يزال ممتدًا لعامين، أظن أنه سيستمر معنا لفترة أطول». وحطم المهاجم البولندى صاحب الـ 32 عامًا، الرقم القياسى لعدد الأهداف المسجلة فى موسم واحد بالبوندسليجا مع بايرن، حينما سجل 41 هدفا، متخطيا بهدف رقم جيرد مولر فى عام 1972.

ولا يزال بإمكان ليفا، اللحاق بالرقم القياسى لمولر، الهداف التاريخى للبوندسليجا بواقع 365 هدفًا.

وأضاف هاينر «حتى الآن هو سجل 277 هدفا، إذا سمحت له صحته وجدد معنا، سيكون قادرًا على الرقم القياسى». وعاد البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، إلى قائمة أولويات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى.

وسبق أن حاول ريال مدريد، ضم ليفاندوفسكى، عدة مرات خلال السنوات الماضية.

على جانب آخر، قدم أحد أندية الدورى الإسبانى، عرضًا من أجل التعاقد مع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، فى الموسم المقبل.

وينتهى عقد راموس مع الميرنجى هذا الشهر، ولم يوافق اللاعب الإسبانى على عرض التجديد حتى الآن، ويستطيع التوقيع مجانًا لأى فريق.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن راموس حصل على عرض من إشبيلية مدته 5 سنوات، وبراتب يبلغ 7 ملايين يورو.

وكشفت تقارير صحفية أن العرض الوحيد الذى قدمه ريال مدريد إلى راموس، لمدة موسم واحد، وبراتب سنوى يبلغ 10 ملايين يورو. وجاءت نقطة الخلاف فى التجديد، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهى سياسة يتبعها الملكى مع اللاعبين الذين يتخطون حاجز 30 عامًا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه. يذكر أن راموس نشأ فى شباب إشبيلية منذ عام 1996، حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2004، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.