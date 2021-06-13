شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب «ويمبلى» يخطط لزيادة الحضور الجماهيرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع ملعب ويمبلى فى لندن لاستقبال نحو نصف سعته، أى 40 ألف متفرج، فى المباريات التى يستضيفها فى الأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2020.

ويستقبل الملعب فى أول 3 مباريات بدور المجموعات، 22.5 ألف مشجع، علمًا بأن طاقة ويمبلى الاستيعابية تبلغ 80 ألف متفرج. لكن الملعب اللندنى يتطلع لاستقبال المزيد من المشجعين فى مواجهات ثمن نهائى بطولة أمم أوروبا، بغض النظر عما إذا كانت القيود الصحية فى بريطانيا سترفع فى 21 يونيو أم لا، وفقًا لما ذكرته شبكة (بى بى سى).

وأجرى الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم والحكومة البريطانية، محادثات بهذا الصدد، وسيتعين عليهم إرسال مقترح حاسم إلى الاتحاد الأوروبى خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلى فى المجمل، 8 مباريات من بطولة يورو 2020، 3 من مرحلة المجموعات، ومباراتين فى ثمن النهائى، ومثلهما فى المربع الذهبى، إلى جانب اللقاء الختامى.

وسيتعين على المشجعين الذين سيحضرون المباريات، تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، أو شهادة تثبت حصولهم على جرعتى اللقاح المضاد لكورونا.