شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرجنتين» تسعى لكسر صيام 28 عامًا فى «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنح كأس كوبا أمريكا، الأرجنتين، فرصة أخرى لإنهاء صيامها عن الألقاب الذى استمر 28 عامًا، وأصبح أكثر صعوبة بعد نقل البطولة من أرضها إلى غريمتها البرازيل.

وكان من المفترض أن تستضيف الأرجنتين، نسخة العام الحالى، لكن مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، نُقلت البطولة إلى البرازيل لتنظمها للمرة الثانية على التوالى وتنطلق يوم الأحد.

وفازت الأرجنتين بلقبها 14 والأخير فى 1993، عندما كان دييجو سيميونى يقود خط الوسط، وجابرييل باتيستوتا هو هداف الفريق.

ومنذ ذلك الحين، بلغت الأرجنتين النهائى 4 مرات جميعها منذ 2004، لكنها فشلت فى رفع كأس البطولة، وهو أمر مؤلم وغير معتاد لدولة بارزة فى كرة القدم، وتملك العديد من اللاعبين الرائعين منهم ليونيل ميسى.

وفى الأسبوع الماضى، قال ميسى إن الفوز بكوبا أمريكا هو «حلمنا دائما. مهما كانت المنافسة، نريد دائمًا الفوز بلقب ما مع المنتخب الوطنى».

وشدد «الحقيقة هى أن اللاعبين متحمسون للغاية، وربما يكون الأكبر سنًا أكثر حماسًا».

وسيحتفل ميسى بعيد ميلاده 34، فى 24 يونيو، لذا قد تكون هذه فرصته الأخيرة لحصد أى لقب مع المنتخب الوطنى، بعدما نال الكثير من الألقاب مع برشلونة.

وسيزيد نقل البطولة إلى البرازيل، من صعوبة الأمور على الأرجنتين، لكنه أيضًا يمكن أن يمنحها حافزًا أكبر.

وخسرت الأرجنتين 0-2 أمام البرازيل فى قبل نهائى كوبا أمريكا فى 2019، فى مباراة مثيرة للجدل على مستوى التحكيم.

وكانت القرارات ضدها، وستتطلع لانتزاع فرصة لكتابة فصل ناجح فى تاريخها، وربما الثأر رغم أنها قد تنكر ذلك.

ووقعت الأرجنتين فى المجموعة الأصعب، حيث تلعب إلى جانب بوليفيا وتشيلى وباراجواى وأوروجواى، لكن 4 منتخبات ستتأهل إلى دور الثمانية.

وقال ليونيل سكالونى مدرب الأرجنتين «كرة القدم تنافسية للغاية وصعبة، لدرجة أن كرة واحدة وخطأ تحكيميا واحدا ربما يخرجك من البطولة ونحن ندرك ذلك». ونوه «حتى مع تقنية حكم الفيديو المساعد، التى من المفترض أن تحقق العدالة، يمكن أن تودع البطولة حتى لو كنت متفوقًا تمامًا على منافسك». وأضاف «فى النهاية الأحقية لا تعنى شيئا فلا يتم الاعتراف سوى بالفائز، نعم سنكون من المرشحين وسنقاتل حتى النهاية». وقام سكالونى بتكوين فريق قوى، ويخوض لاعبون مثل دى ماريا لاعب باريس سان جيرمان، وخوان فويث لاعب فياريال، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، البطولة بعد تقديم موسم رائع مع أنديتهم.

وضخ سكالونى دماء جديدة تألقت مع الأرجنتين التى حافظت على سجلها الخالى من الهزيمة فى أول 6 مباريات من تصفيات كأس العالم، وتبدو قريبة من التأهل إلى قطر 2022.

ورغم كل شىء، ستتجه الأنظار مرة أخرى إلى ميسى، وعلامة الاستفهام الوحيدة المعلقة فى مسيرته التى لا يرقى إليها الشك.