ميدو: الزمالك مش هيقفل بابه بعد ساسي .. والأهلي أكثر نجاحاً لوجود عدالة في أوضة اللبس

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ، انتقادات حادة لمن يروج لفكرة انهيار الفريق الأبيض بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط مع نهاية عقده بانتهاء الموسم.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" إنه مندهش من تعامل البعض مع مسألة رحيل فرجاني ساسي، مضيفا أنه أحد أفضل لاعبي الفريق الأبيض في هذا المركز بعد رضا عبد العال الذي ارتدى قميص النادي في التسعينيات.

وأضاف: يجب أن يرحل ساسي بطريقة لائقة ولا يتعرض لمثل هذا الهجوم الشرس، خاصة أنه لاعب دولي كبير وقدم أقصى ما في وسعه لخدمة الزمالك، وانظروا إلى الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ليفربول الإنجليزي الذي انتهى عقده مع الفريق ورحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وتم توديعه بشكل رائع.

وتابع: من العيب أن يتحدث البعض عن إغلاق الزمالك بعد رحيل فرجاني ساسي مع اعترافي بأنه من الصعب تعويضه، ولكن الفريق يضم عدة نجوم كبار ويستطيع أن يتغلب على مغادرته.

وأكد أنه لا يوجد في مصر ميسي أو كريستيانو رونالدو كي يحصل لاعب على هذه المبالغ ويجب وضع ميزانية مالية تناسب قدرات النادي كي لا يتلقى عدة شكاوى في الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن الأهلي أكثر نجاحاً لوجود عدالة أكبر في غرف الملابس, موضحا أن أكثر لاعب يتقاضى راتباً سنوياً هو التونسي علي معلول الظهير الأيسر بواقع 900 ألف دولار.