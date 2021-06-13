تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر لها يوم الاحد 13 يونيو 2021.

يستقبل المنتخب الكوري الجنوبي نظيره اللبناني على ملعب جويانج، لقاء مصيري بين البلدين ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة الى التصفيات النهاية لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 فى الصين.

يدخل منتخب كوريا الجنوبية اللقاء وهو فى صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، متفوفة بثلاث نقاط عن الوصيف لبنان، وتحل تركمانستان ثالثة برصيد 9 نقاط، ثم تأتي سريلانكا وكوريا الشمالية في المركزين الرابع والخامس بدون نقاط.

ويدخل منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب لبنان لقاء اليوم بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحديد صدارة المجموعة واقتناص بطاقة العبور للدور التالي.

تعرض منتخب لبنان للخسارة أمام تركمانستان 2-3 الأربعاء الماضي على ستاد مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، بينما حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على سريلانكا 5-0 لصالح نفس الجولة.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى.

وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

يذكر ان لقاء الذهاب بين المنتخبين قد انتهي بالتعادل السلبي، والذي جمعهما يوم 14 نوفمبر 2019، ضمن التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة لبنان وكوريا الجنوبية فى تمام الساعة 8:00 بتوقيت مصر، 9:00 بتوقيت السعودية، 6:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة لبنان وكوريا الجنوبية فى التصفيات الآسيوية المزدوجة على قناة الكأس (1)، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي القطري “منتصر الأزهري”.