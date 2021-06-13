تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة انجلترا وكرواتيا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020“، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاحد 13 يونيو 2021.

يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن، مباراة قوية بين انجلترا وكرواتيا فى الجولة الأولي ضمن المجموعة الرابعة ببطولة اليورو 2020، والتي تضم ايضاً منتخبي اسكتلندا وجمهورية التشيك.

يدخل منتخب انجلترا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، حيث يعلم صعوبة الخصم ولكن هو الأخر يريد أن يثبت في بداية المجموعات بأنه منتخب قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصار وخطف أول ثلاث نقاط.

وخاض المنتخب الانجليزي وديتين استعداداً لمواجهة كرواتيا فى بطولة يورو 2020، ونجح الأسود الثلاثة فى الفوز امام منتخبي النمسا ورومانيا بنفس النتيجة 1-صفر.

على الجانب الآخر يدخل منتخب كرواتيا المباراة بعد ان استعد بقوة منذ فترة التوقف الدولي وخاض بعض من المباريات الودية للاستعداد الأمثل لليورو، حيث خاض هو الآخر وديتين، الأولي أمام منتخب بلجيكا وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية تعادل أمام منتخب أرمينيا بهدف مقابل هدف.

والجدير بالذكر ان انجلترا وكرواتيا قد ألتقيا من قبل فى 9 مباريات، حقق الانجليز الفوز فى 5 مباريات، بينما فاز المنتخب الكرواتي فى 3 مباريات، وخيم التعادل على لقاء وحيد.

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة انجلترا وكرواتيا عصر يوم الاحد الموافق 13 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة انجلترا وكرواتيا فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2)، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما تنقل ايضا على قناة سبورت تي في البرتغالية، بالاضافة الى قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.