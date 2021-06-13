جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 13 يونيو والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب انجلترا مباريات اليوم الاحد 13 يونيو في بطولة يورو 2020 بمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وتتصدر بين سبورت القنوات الناقلة لهذه المباراة المرتقبة، التي تُعد تكرارًا لنصف نهائي كأس العالم 2018.

تنطلق مباراة انجلترا وكرواتيا في تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وتنقل على باقة Max في قنوات بين سبورت القطرية 1 و2، بالاضافة إلى قناة بي بي سي الأولى، وسكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة كواترو، وقناة BNT 1 البلغارية المفتوحة بالمجان على قمر العرب سات.

وستستكمل مباريات المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2020، والتي تضم انجلترا وكرواتيا، يوم غد الاثنين بمواجهة بين اسكتلندا والتشيك على ملعب هامبدن بارك في العاصمة الاسكتلندية جلاسكو.

وبعد حوالي ساعة من انتهاء مباراة انجلترا وكرواتيا، اليوم الاحد 13 يونيو 2021، ستنطلق مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة اليورو على ملعب آرينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخاريست.

ولحساب المجموعة الثالثة، وفي سهرة مباريات اليوم، سيلتقي المنتخب الهولندي بنظيره الأوكراني على ملعب يوهان كرويف آرينا في العاصمة الهولندية أمستردام.

وفور انتهاء لقاء هولندا وأوكرانيا، سيبدأ حفل افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2020 (بطولة أمم أمريكا الجنوبية)، وستنطلق المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية بين البرازيل وفنزويلا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 مساءً بتوقيت مصر، على ملعب ماني جارينشا الوطني، وستنقل على قنوات بين سبورت ماكس 5 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

انجلترا وكرواتيا ، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق خليل البلوشي.

النمسا ومقدونيا الشمالية، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق عادل الخوذيري.

هولندا وأوكرانيا، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق علي محمد علي

مباريات كوبا أمريكا اليوم

البرازيل وفنزويلا، الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق عصام الشوالي.

كولومبيا والاكوادور، الساعة 00:00 بتوقيت جرينيتش، صباح يوم الاثنين 14 يونيو، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا

كوريا الجنوبية ولبنان ، الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق منتصر الأزهري.

مباريات أخرى اليوم الاحد

رايو فاييكانو وجيرونا، في نهائي تصفيات الصعود إلي الدوري الاسباني، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على سيتانتا سبورتس 1 وكانال بلوس 2 الرومانية.

حسنية أكادير والوداد البيضاوي، الجولة 19 من الدوري المغربي للمحترفين، الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق عادل المسعودي.

الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، الجولة 19 من البطولة المغربية المحترفة، الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق هشام فرج.

منتخب مصر الاولمبي ومنتخب جنوب افريقيا الاولمبي (مباراة ودية) الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، تنقل على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق محمد الكواليني.

منتخب السودان ومنتخب زامبيا (مباراة ودية) الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.