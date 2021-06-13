شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط كريستيان إريكسن يحرج محمد صلاح.. وعمرو أديب: «صلاح إنسان وفاهم الناس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع الإعلامي عمرو أديب عن النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، بعد الانتقادات الذي طالته لعدم إبداء تعاطفه مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن واكتفائه بنشر صورة من عطلته في مصر.

وأضاف أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي»: «أنتم عارفين صلاح أخلاق وعولمة وفاهم الناس وإنسان، وأكيد وأنا بتكلم دلوقتي أو كمان 10 دقايق حتلاقيه منزل حاجة بالإنجليزي وعامل حاجة عن الموضوع يتعاطف مع الراجل».

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضاء عطلته الرسمية على شواطئ مصر.

وظهر اللاعب بكتلة عضلية رائعة تعكس مجهوده الكبير في تحسين لياقته البدنية والجسدية.

صورة صلاح جاءت تزامنا مع المشهد المرعب لسقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك خلال مواجهة فنلندا في بطولة يورو 2020.

محمد صلاح

وسقط إريكسن مغشيا عليه في مشهد مفزع قبل أن يتعافى لاعب إنتر ميلان بعد نقله للمستشفى ويعلن يويفا استئناف المباراة.

وعاتب المتابعون محمد صلاح بسبب تجاهله التعليق على واقعة إريكسن، مؤكدين أنه كان يجب أن يدعم زميله كباقي نجوم العالم.

إريكسن حصل على دعم كبير من لاعبي العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو نحم منتخب البرتغال وإنفانتينو رئيس فيفا بالإضافة إلى العديد من اللاعبين والحسابات الرسمية لمعظم أندية العالم.

سقوط اللاعب كريستيان إريكسن مغشيًا عليه وخروجه على نقالة خلال مباراة الدنمارك و فنلندا في يورو2020