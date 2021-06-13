شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا ضد أوكرانيا في يورو 2020.. شيفتشينكو يتحدى مزيج الشباب والخبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، مساء يوم الأحد، سابع مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخبي هولندا وأوكرانيا في ثاني مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.

تاريخ المواجهات:

من بعد الإستقلال من الإتحاد السوفيتي، لم يتواجه المنتخب الأوكراني مع المنتخب الهولندي سوى في مباراتين فقط، ولم يلعبا بشكل رسمي من قبل.

المباراة الودية الأولى بين المنتخبين لُعبت في عام 2008 فاز خلالها منتخب الطواحين بنتيجة 3-0.

المباارة الثانية والأخيرة انتهت بالتعادل 1-1، وقد لعبت في الأراضي الأوكرانية في أغسطس 2010.

مفاتيح اللعب:

يمتلك المدرب فرانك دي بور مزيج بين الشباب والخبرة في صفوف المنتخب الهولندي، فـ لديه لاعب وسط برشلونة، فرينكي دي يونج، ومدافع مانشستر سيتي ناثان أكي، مع لاعب الوسط المخضرم جورجينيو فينالدوم، والمهاجم الهداف ممفيس ديباي.

في الجانب الأخر، سيعول المدرب أندريه شيفتشينكو بشكل كبير على لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، رسلان مالينوفسكي، والذي كان اشترك في تسجيل 15 هدفًا في أخر 11 مباراة له في الدوري الإيطالي (سجل 6 وصنع 9)، ومعه سيكون لاعب وسط مانشستر سيتي، أوليكساندر زينشينكو، وجناح ويست هام يونايتد الإنجليزي، أندريه يارمولينكو.

هل تعلم أن:

- منتخب هولندا فاز بـ 5 من أخر 7 مباريات افتتاحية في مسابقة دولية كبرى (كأس العالم/اليورو).

- لم يسبق وأن تجاوز المنتخب الأوكراني مرحلة المجموعات في المناسبتين السابقتين في كأس الأمم الأوروبية (2012 و2016).

- منتخب أوكرانيا حقق الفوز في مباراة يتمية من بين 6 مباريات لعبها في كأس الأمم الأوروبية (خسر 5).

- منذ تتويجه باللقب في نسخة 1988، المنتخب الهولندي وصل بحد أدنى للدور قبل النهائي في 5 نسخ متتالية (1992، 1996، 2000، 2004 و2008)، لكن منتخب الطواحين من بعدها لم يتخطى مرحلة المجموعات في نسخة 2012 ولم يحقق أي فوز وقتها، قبل ان يفشل في التأهل لنسخة 2016.