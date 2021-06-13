شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف صفقات الزمالك الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن الصفقات التي ينوي مسؤولو نادي الزمالك، تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «على مسؤوليتي الشخصية، نادي الزمالك أنهى الإتفاق مع مهاجم سوبر، ليدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحًا: «هذا المهاجم أجنبي ولا يلعب في الدوري المصري».

وأضاف: «سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة»، مضيفًا: «النادي الأبيض يدرس ضم أي من الثنائي صالح جمعة ومحمد إبراهم، لاعبا نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الفترة المقبلة».

وأوضح: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، سيكون هو صاحب القرار النهائي بشأن التعاقد مع صالح جمعة أو محمد إبراهيم».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.