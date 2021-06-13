كريستيانو رونالدو على موعد مع 10 أرقام قياسية جديدة في يورو 2020

حاول البحث عن أكثر شيء يُحبه نجم كرة القدم العالمية “كريستيانو رونالدو“، لن تجد سوى كلمة “الأفضل”، فهو لاعب كرة قدم لا يرضى سوى بالمركز الأول في كل شيء، ولهذا السبب تنتظر رونالدو 10 أرقام قياسية مذهلة في يورو 2020.

على صعيد منافسات الأندية، دخل في مواجهة استمرت لعقد مع “ليونيل ميسي“، وخسر في مناسبات صراع الكرة الذهبية حيث يمتلك الأرجنتيني بتفاجر أفضلية بكرة ذهبية واحدة -ستة مقابل خمسة-.

على الصعيد الدولي، تظل أوروبا تحت رحمة “الدون” ولا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، ولا حتى ميسي نفسه.

سجل كريستيانو رونالدو 103 هدفًا لـ منتخب البرتغال، وهو أكبر عدد يُسجله أي لاعب من دولة أوروبية مع منتخب بلاده، ومع ذلك، لا يزال أمامه بضعة أهداف للتغلب على أسطورة إيران “علي دائي”.

ويتخلف كريستيانو رونالدو بفارق ستة أهداف خلف الرقم القياسي المسجل باسم “علي دائي” البالغ 109 هدفًا بقميص منتخب إيران.

وتوقف المهاجم السابق عن اللعب في عام 2006، وبعد 13 عامًا من السيطرة على قوائم الهدافين الدوليين على مستوى العالم، يتشبث بسجله الذي بلغ 109 أهداف من 149 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

من المؤكد أنه من الممكن أن يعادل رونالدو أو حتى يكسر الرقم القياسي لدائي في يورو 2020، حيث سيلعب في البطولة الأوروبية الخامسة له منذ ظهوره الأول قبل 18 عامًا.

وسيتعين على اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا تحقيق أفضل سجل له في بطولات اليورو، للوصول إلى الرقم القياسي، حيث سجل ثلاثة أهداف في بطولتي 2012 و 2016 وهو أعلى حصيلة له حتى الآن.

ويمتلك “كريستيانو رونالدو” بالفعل أربعة أرقام قياسية في بطولات اليورو، في مقدمتها الأكثر ظهورًا في النهائيات (21 مباراة) أكثر من أي لاعب في تاريخ البطولة.

10 أرقام قياسية تنتظر كريستيانو رونالدو

توجد أرقام قياسية أخرى سيكون كريستيانو رونالدو على وشك تحطيمها في يورو 2020، ويصل عددها إلى 10 أرقام رئيسية، نستعرضها معكم في سياق هذا التقرير.

أكبر عدد من الأهداف على المستوى الدولي: 109 هدفًا مسجل باسم علي دائي (إيران 1993-2006) بينما يمتلك كريستيانو رونالدو 103 هدفًا (البرتغال 2003-إلى الآن)

أكبر عدد من الانتصارات في مباريات اليورو: الرقم مُسجل باسم ثنائي منتخب إسبانيا سيسك فابريجاس وأندريس إنييستا 11 مباراة ؛ ويتساوى معهم كريستيانو رونالدو، ويحتاج لانتصار واحد هذا العام.

أكثر الأهداف المسجلة: يتساوى رونالدو مع أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف في بطولات اليورو، وجاءت أهداف الدون التسعة كالتالي ( 2 في 2004 ، 1 في 2008 ، 3 في 2012 ، 3 في 2016).

أكثر لاعب سجل ثنائيات في اليورو: إذا سجل كريستيانو رونالدو هدفين في أي مباراة، فسيصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً لهدفين وأكثر عبر تاريخ مباريات بطولة أوروبا، حيث يتساوى الدون برصيد مباراتين مع كل من: جيرد مولر (ألمانيا الغربية 1972). ميشيل بلاتيني (فرنسا 1984) رودي فولر (ألمانيا الغربية ، 1984 و 1988) واين روني (إنجلترا ، 2004) كريستيانو رونالدو (البرتغال ، 2012 و 2016) أنطوان جريزمان (فرنسا ، 2016)

أكثر لاعب سجل ثنائيات في اليورو على الإطلاق: يمكن لرونالدو أن يسجل ثنائية في مباراتين، وبذلك سينفرد بالرقم القياسي حيث يتواجد مهاجم السويد زلاتان إبراهيموفيتش على القمة برصيد ثلاث مباريات سجل فيها “السلطان” أكثر من هدفين منذ نسخة 2004 وحتى 2012.

الأكثر ظهورًا في نهائي بطولة اليورو: لا يوجد أي لاعب على الإطلاق ظهر في أكثر من نهائيين لبطولات أوروبا، وإذا صعدت البرتغال لنهائي نسخة 2020 سينفرد القائد “كريستيانو رونالدو” بالرقم، بعد الوصول إلى نهائي 2004 و2016.

أكبر عدد من المباريات في اليورو: يمتلك رونالدو 21 مباراة في بطولات أوروبا، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، وهو قابل للزيادة بكل تأكيد.

أكثر من لعب دقائق في اليورو: شارك “الدون” خلال مباريات اليورو لمدة 1793 دقيقة لعب وهو الرقم الأفضل والقابل للزيادة هو الآخر.

أكثر عدد من المباريات بهدف واحد على الأقل: يحتفظ كريستيانو رونالدو بالرقم الأفضل حيث سجل في 7 مباريات مختلفة في اليورو وهو الرقم الأفضل والقابل للمضاعفة.

أكثر عدد من البطولات بهدف واحد على الأقل: يتصدر كريستيانو رونالدو طليعة النجوم حيث شارك وسجل في 4 بطولات مختلفة ومتعاقبة في اليورو.