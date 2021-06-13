جماهير هولندا تستعين بفكرة “إنجليزية” لتوجيه رسالة إلى المُدرب فرانك دي بور

استعانت جماهير منتخب هولندا بفكرة إنجليزية “بحتة”، حين استأجرت طائرة “خاصة” حلّقت فوق مقر تدريبات “الطواحين” ووجهت رسالة للمدرب “فرانك دي بور”.

وحامت طائرة صغيرة حاملة لافتة مباشرة فوق الملعب الذي يتدرب عليه منتخب هولندا، قبل مواجهة الأحد أمام الخصم منتخب أوكرانيا ضمن بطولة “يورو 2020“.

وطالبت الطائرة الجهاز الفني للمنتخب بتغيير طريقة اللعب من 5-3-2 التي يعتمدها المدرب فرانك دي بور إلى 4-3-3، وعدم تغيير هوية منتخب هولندا المعروفة عالميًا.

وكُتب على اللافتة فوق ملعب أمستردام “فرانك، بكل بساطة العب بـ 4-3-3″، وتم التقاطها بكاميرات شبكة “” المحلية، التي كانت ترصد التدريبات.

وعاند المُدرب الوطني “فرانك دي بور” جماهيره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، برفض طلبهم وأصر على أفكاره، قائلاً “سنبدأ بطريقة 5-3-2”.

واستقبلت جماهير هولندا طريقة لعب دي بور بالكثير من الانتقادات، بعد اعتبارها دفاعية بشكل زائد عن الحد وبعيدة عن كرة القدم الهجومية التقليدية لهولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهولنديين هم أساس أسلوب 4-3-3 وفكرة “الكرة الشاملة” في كرة القدم، حين تم تطبيقها للمرة الأولى على يد المُدرب الأسطوري “رينوس ميتشلز” في سبعينات القرن الماضي، ثم تم تطويرها على يد العبقري الراحل “يوهان كرويف”، الذي صبع بها ناديه المُحبب أياكس أمستردام ثم نقلها لفريقه الآخر برشلونة.

وتُوج منتخب هولندا بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة في تاريخه عام 1988 عندما سجل ماركو فان باستن هدف عبقري في مرمى حارس مرمى الاتحاد السوفيتي “داساييف” بالمباراة النهائية.

ومن المقرر إقامة مباراة هولندا وأوكرانيا في ختام مباريات يوم الأحد 13 يونيو 2021 على ملعب يوهان كرويف التابع لنادي أياكس في مدينة أمستردام الهولندية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كذلك مقدونيا الشمالية والنمسا.