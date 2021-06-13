الميركاتو الصيفي 2021 | ما حقيقة انتقال سيرخيو راموس إلى إشبيلية؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن إدارة نادي إشبيلية الإسباني عرضت على مُدافعها السابق “سيرخيو راموس” الانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2021 بعقد مدته خمس سنوات قادمة، من أجل الاعتزال في إقليم الأندلس.

وسينتهي عقد قائد ريال مدريد في “سانتياجو برنابيو” في 30 يونيو الجاري، وقد تم ربطه بالانتقال إلى أندية الصفوة في أوروبا، ولكن الآن كثر الحديث عن خطوة العودة إلى “سانشيز بيثخوان”.

ولم تتقدم أي مفاوضات بين ممثلي سيرخيو راموس وإدارة “الميرنجي”، وحتى الآن لم يوقع اللاعب المُستبعد من “يورو 2020” على عقده الجديد رفقة فريق العاصمة، ويحق له الرحيل بالمجان لأي نادٍ آخر وفق قانون بوسمان إذا ما تمت الصفقة هذا الشهر أو في انتقال حر في بداية يوليو المقبل.

ما حقيقة انتقال سيرخيو راموس إلى إشبيلية؟

بداية قصة انتقال راموس إلى راموس التي أشيعت يوم أمس الجمعة، كانت من جانب موقع “El Primero Palo” الإسباني، الذي ادعى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مُنجذب نحو اهتمام ناديه السابق، ويرغب في العيش بالأندلس خلال المرة القادمة من حياته.

ثم قام برنامج “التشيرينجيتو” الإسباني بالبناء على المعلومة، وناقش في حلقة فجر السبت تلك الأطروحة، وأكد مقدمه وفق مصادره الخاصة، أن إدارة إشبيلية قدمت راتبًا من أجل راموس قيمته 7 ملايين يورو سنويًا، وعقد يمتد لخمسة أعوام.

وفي حالة الموافقة، سيضطر راموس لتخفيض راتبه إلى ما يقرب من النصف، حيث كان يحصل على قيمة 12 مليون يورو سنويًا في ريال مدريد، حتى جاء “دافيد ألابا” وحصل على نفس الراتب، وهو ما سبب بعض الانزعاج لدى راموس، الذي طلب من ناديه 15 مليون يورو من أجل البقاء.

وبدورها ردت صحيفة “آس” المعروفة بقربها من إدارة ريال مدريد على تلك الشائعات، وقالت إن راموس من المستحيل أن يلعب في إسبانيا مرة أخرى لغير ريال مدريد، وإذا انتقل إلى إشبيلية ستكون تجربة لموسم قبل الاعتزال ليس أكثر.

وتجدر الإشارة إلى أن راموس في عام 2005، قام بخطوة مهمة في مسيرته وانتقل إلى ريال مدريد من إشبيلية بقيمة 27 مليون يورو في صفقة قياسية للاعب إسباني في ذلك التوقيت.

ثم أصبح أحد أكثر المدافعين نجاحًا في تاريخ كرة القدم، حيث شارك في 671 مباراة مع ريال مدريد ضمن 16 موسمًا وحقق 22 بطولة مختلفة، بما في ذلك خمسة ألقاب دوري إسباني وأربعة كؤوس لدوري أبطال أوروبا.