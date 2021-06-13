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الامارات | الفجيرة تنظم 48 بطولة كرة سلة للجاليات

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محمد فاضل ■ الفحيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تنظم 48 بطولة كرة سلة للجاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لكرة السلة للجاليات، عن تنظيمها 48 بطولة في ملاعب وصالات إمارة الفجيرة خلال الـ12 سنة الماضية، وأنها تتطلع لاستئنافها وفقاً للتعليمات والموافقات الرسمية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس اللجنة المنظمة الدائمة لبطولات كرة السلة للجاليات علي الشامسي، والمنسق العام الفلبيني جون ليكموان.

وأشاد عبدالله الشرقي في تصريحات صحافية بالعمل بروح الفريق الواحد، الذي مهد لنجاح جميع البطولات التي تم تنظيمها.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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