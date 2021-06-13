الامارات | خورفكان يجدّد عقود 5 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدّد عقود 5 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، في بيان صحافي أمس، تجديد عقد خمسة لاعبين، هم عامر مبارك، لموسم واحد، إلى جانب أربعة لاعبين آخرين، هم يوسف العامري، وعادل سبيل، وسالم الحمادي، لموسمين آخرين، هذا إلى جانب تجديد إعارة المقيم المصري عبدالله الرفاعي، لموسم واحد.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن استعدادات خورفكان للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وكان خورفكان أنهى الموسم الماضي في المركز الـ10 برصيد 25 نقطة، محققاً أول بقاء له في الأضواء منذ تطبيق الاحتراف، ما يرفع طموحاته في الموسم المقبل.

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