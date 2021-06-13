الامارات | صدارة المجموعة السابعة تغني المنتخب عن الحسابات المعقدة

شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة المجموعة السابعة تغني المنتخب عن الحسابات المعقدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني تقدّمه في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعدما حقّق الفريق الفوز على إندونيسيا بخمسة أهداف دون رد، في الجولة التاسعة من مباريات المجموعة السابعة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما حافظ منتخب فيتنام على صدارة لائحة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة بتغلبه على ماليزيا بهدفين مقابل هدف.

وأصبحت مباراة المنتخب الوطني أمام فيتنام في الجولة الـ10، بعد غدٍ الثلاثاء، هي التي ستحدد هوية الفريق الذي سيتصدر المجموعة السابعة، ويتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2022.

ويسعى «الأبيض» إلى تجنب الحسابات المعقدة الخاصة بالتأهل إلى المرحلة نفسها، إذ تصعد أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب المنتخب الوطني إلى المركز الخامس في لائحة ترتيب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ولديها حظوظ مواصلة مشوارها في تصفيات كأس العالم.

وفي حال فوز المنتخب الوطني على فيتنام، يضمن «الأبيض» رسمياً صدارة المجموعة السابعة، والتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بينما في حال تعادله أو خسارته يحتل الفريق المركز الثاني، وتبقى حظوظه معلقة وفقاً لنتائج المنتخبات الأخرى التي تنافس على المقاعد الخمسة.

ويتصدر لائحة المنتخبات التي تحتل المركز الثاني منتخب عمان، برصيد 12 نقطة، إذ يلتقي في الجولة الـ10 بنغلاديش، ولكن لن تفيد نتيجة المباراة العماني، خصوصاً أن بنغلاديش يحتل المركز الخامس في المجموعة الخامسة.

ويحتل المركز الثاني منتخب الصين برصيد 10 نقاط، ويلعب «التنين» في الجولة الخامسة مع متصدر المجموعة الأولى منتخب سورية، الذي ضمن التأهل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بينما يحل منتخب لبنان في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وسيخوض الفريق مواجهة صعبة أمام متصدر المجموعة الثامنة منتخب كوريا الجنوبية، في المقابل يحتل المركز الرابع منتخب أوزبكستان، برصيد تسع نقاط، ويلعب مباراة حاسمة أمام منتخب السعودية لتحديد متصدر ووصيف المجموعة الرابعة.

ويأتي في المركز السادس منتخب إيران برصيد تسع نقاط، ويلعب أيضاً مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الثالثة أمام منتخب العراق، وأخيراً يحتل منتخب الأردن المركز السابع برصيد ثماني نقاط، ويلعب «النشامى» مواجهة صعبة أمام متصدر المجموعة الثانية منتخب أستراليا.

من جهته، أشاد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة يوسف حسين السهلاوي، بمردود لاعبي «الأبيض» أمام منتخب إندونيسيا، موضحاً في تصريحات صحافية: «لعبنا مباراة جيدة جداً من النواحي كافة، سواء بالاستحواذ على الكرة أو من خلال طريقة اللعب وإحراز الأهداف، وفي النهاية حققنا الأهم وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «يتبقى حالياً المباراة الأهم بالنسبة لنا، وهي اللعب أمام فيتنام في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات، وهي مباراة صعبة ومهمة، ولا شك في أننا سندخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز للتقدم إلى صدارة المجموعة السابعة، والتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال».

وأشار السهلاوي إلى أن المنتخب يسير وفقاً للخطة والتطلعات التي تم تحديدها قبل بدء التصفيات، وقال: «تحدثنا منذ البداية حول أن الفريق سيخوض كل مباراة يلعبها كأنها نهائي بطولة، ولقد حقق الأبيض الفوز في ثلاث مباريات، والتركيز سيكون كبيراً أمام فيتنام، لتجنب الدخول في حسابات التأهل عبر احتلال المركز الثاني، ونحن نثق تماماً بالجهاز الفني واللاعبين وبمقدرتهم على أن يحققوا الفوز، ويسعدوا الجمهور الذي يستحق التحية والإشادة على الدور الكبير الذي لعبه في دعم الفريق واللاعبين، خلال المباريات الماضية».

مارفيك: المنتخب لم يحقق شيئاً حتى الآن

أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، ثقته بقدرات لاعبيه على تحقيق الفوز على فيتنام بعد غدٍ، في ختام تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لافتاً إلى أن (الأبيض) لم يحقق شيئاً حتى الآن في تصفيات المونديال، مشدداً على أهمية الفوز على فيتنام.

وقال مارفيك، في مؤتمر صحافي عقب الفوز على إندونيسيا بخمسة أهداف دون رد: أنا سعيد بالنتيجة الكبيرة، لكنني لست راضياً عن بعض فترات المباراة، خصوصاً التراخي في نهاية الشوط الأول.

وأضاف: تحدثت مع اللاعبين عقب الشوط الأول حول ضرورة بناء الثقة، والعودة في الشوط الثاني لتقديم الأداء القوي المعروف عنهم، والسعي لإنهاء المباراة تماماً. وأكمل: لم نحقق الهدف المنشود من التصفيات حتى الآن، وكنت أتطلع لمنح بعض عناصر اللاعبين الراحة، ولاتزال لدينا مباراة أخيرة أمام فيتنام لإكمال المهمة.

أفضل الثواني:

1 – عمان 12.

2 – الصين 10.

3 – لبنان 10.

4 – أوزبكستان 9.

5 – الإمارات 9.

6 – إيران 9.

7 – الأردن 8.

• الفوز فقط مطلوب من «الأبيض» أمام فيتنام للمرور إلى المرحلة الثالثة.

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