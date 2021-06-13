الامارات | «الشارقة الرياضي» يدعم سالم عبدالرحمن بمليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يدعم سالم عبدالرحمن بمليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مجلس الشارقة الرياضي دعماً مالياً قدره مليون درهم، لتجهيز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في الاستحقاقات التي تنتظره خلال العامين المقبلين، وأبرزها بطولة العالم التي تقام في يوليو المقبل بمدينة سوتشي الروسية، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في تلك اللعبة.

وكان سالم عبدالرحمن، قد تقدم 19 مركزاً في التصنيف الدولي، ليدخل ضمن قائمة أفضل 31 لاعباً على مستوى العالم، وفقاً للإحصائية الصادرة عن الاتحاد الدولي للشطرنج السريع في شهر يونيو 2021.

وأثنى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على الدعم المقدم للنادي ولكل منتسبيه، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال في تصريحات صحافية: «بفضل هذا الدعم حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائج وإنجازات متعددة محلياً وعربياً وقارياً وعالمياً».

وقال بيان صادر عن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن سالم عبدالرحمن يتدرب حالياً في معسكر خاص مع الأستاذ الدولي الكبير والمدرب العالمي، الروسي أليكسي درييف، الذي كان قد أشرف على تدريبه عام 2015، خلال مشاركته في بطولة آسيا الدولية الفردية للشطرنج، والتي حصل فيها على المركز الأول. وأضاف البيان: «انضم إلى المعسكر مدرب النادي الأستاذ الدولي الكبير اللاتفي فايوريل لوردا جيسكو، للمشاركة في برنامج لإعداد البطل الإماراتي الذي سيستمر حتى الـ10 من يوليو، إذ يتدرب اللاعب بواقع سبع ساعات يومياً».

وأكد الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، جمال المدفع، أن النادي عمل في الفترة الماضية، بالتعاون مع إدارة الشؤون الرياضية والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، على وضع خطة عمل مدروسة للفتى الذهبي، لتأهيله للمنافسة على البطولات العالمية.

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