الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوكوليني

ذكرت صحيفة «لانسيون» الأرجنتينية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع نادي ريفير بليت، للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني برونو زوكوليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن ريفير بليت لا يمانع رحيل لاعب مانشستر سيتي السابق عن صفوفه.

تسوية

فشلت إدارة أحد الأندية في التوصل إلى تسوية مالية مع ثلاثة من لاعبيها الأجانب الذين استبعدوا من الموسم الماضي لأسباب فنية أو متعلقة بالإصابة، إذ مازالت عقود هؤلاء اللاعبين ممتدة للموسم المقبل، ما سيتوجب على النادي دفع رواتب اللاعبين كاملة طوال مدة العقد.

تجميد

قرّرت إدارة أحد الأندية تجميد التعامل مع وكيل لاعبين من خارج الدولة، بعدما فشل طوال الفترة الماضية في إيجاد لاعبين أجانب على مستوى عالٍ لدعم الفريق في الموسم المقبل. يُذكر أن هذا الوكيل نجح خلال السنوات الماضية في دعم النادي بأكثر من صفقة على مستوى اللاعبين العرب والأفارقة والبرازيليين.

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