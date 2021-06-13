الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا
إنجلترا - كرواتيا 17:00
النمسا - مقدونيا الشمالية 20:00
هولندا - أوكرانيا 23:00
كوبا أميركا
البرازيل - فنزويلا 01:00
تصفيات المونديال (آسيا)
كوريا الجنوبية - لبنان 10:00
الدوري البرازيلي
بالميراس - كورنثيانز 02:00
الدوري المغربي
أكادير - الوداد 22:15
الرجاء - بركان 00:30
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