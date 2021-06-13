اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا

إنجلترا - كرواتيا 17:00

النمسا - مقدونيا الشمالية 20:00

هولندا - أوكرانيا 23:00

كوبا أميركا

البرازيل - فنزويلا 01:00

تصفيات المونديال (آسيا)

كوريا الجنوبية - لبنان 10:00

الدوري البرازيلي

بالميراس - كورنثيانز 02:00

الدوري المغربي

أكادير - الوداد 22:15

الرجاء - بركان 00:30

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