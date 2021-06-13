الامارات | إصابة 12 فرداً في منتخب فنزويلا بـ «كورونا» قبل لقاء البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 فرداً في منتخب فنزويلا بـ «كورونا» قبل لقاء البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 12 فرداً في صفوف منتخب فنزويلا المشارك في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس «كوفيد-19»، عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية التي ستقام مساء اليوم، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة البرازيلية، أمس.

وقالت وزارة الصحة إنها تلقت خبر النتائج الإيجابية مساء أول من أمس، من قبل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، وأشارت في بيان إلى «تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فرداً من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص فيروس كورونا، وجاءت نتائجهم إجابية. جميع هؤلاء لا يشعرون بأي عوارض».

وتنطلق النسخة الـ47 من مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم اليوم (الأحد) في البرازيل.

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