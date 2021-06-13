الامارات | «مليحة» يتعاقد مع ثنائي الصالات عبدالرحمن وحارب

شكرا لقرائتكم خبر عن «مليحة» يتعاقد مع ثنائي الصالات عبدالرحمن وحارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد مجلس إدارة نادي مليحة مع الأخوين عبدالرحمن وحارب الكتبي، للمشاركة في الموسم المقبل مع الفريق الأول لكرة قدم الصالات.

وقال بيان صحافي: «يأتي هذا التعاقد في ظل توجهات الإدارة لاستقطاب أبناء المنطقة في مختلف الرياضات، في إطار مواصلة نادي مليحة، ومساعيه الجادة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة قدم الصالات الذي يستعد لانطلاقة الموسم الجديد».

وأبدى اللاعبان سعادتهما باللعب لنادي مليحة، وتقدما بالشكر لمجلس الإدارة، وأكدا أنهما سيقدمان أفضل الجهود من أجل نجاح الفريق وتعزيز حضوره في الدوري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة محمد سلطان الخاصوني، أن نادي مليحة حريص على استقطاب أبناء منطقة مليحة في ناديهم، وتوظيف خبراتهم في الفرق الرياضية بالنادي تماشياً مع استراتيجية النادي في بناء جيل رياضي واعٍ ومتميز، لافتاً إلى أن النادي سيقدم أوجه الرعاية والاهتمام باللاعبين وبكل لاعبي منطقة مليحة، وسيتيح لهم الاشتراك في الفرق المختلفة.

• نادي مليحة يسعى لاستقطاب أبناء المنطقة في مختلف الرياضات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news