شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان إريكسن.. الإنسانية تنتصر على كرة القدم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما فعله منتخبي الدنمارك وفنلندا خلال المباراة التي جمعتهما في يورو 2020، بعدما شهد اللقاء إصابة مرعبة للنجم كريستيان إريكسن سيظل عالقا في أذهان الجميع.

وفاز منتخب فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات يورو 2020، في المباراة التي أقيمت في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

لكن الأهم من المباراة من الانتصار هي حياة كريستيان إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية.

وبعدما توقفت المباراة لأكثر من 90 دقيقة بسبب إصابة إريكسن، عادت مرة أخرى للاستكمال بعد الاطمئنان على حياته.

وحقق منتخب فنلندا أول فوز في بطولات اليورو في أول مشاركة وأول مباراة له.

وفجأة ودون تدخل من أي لاعب آخر سقط كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك وإنتر ميلان الإيطالي على الأرض قرب خط التماس.

وفورا تدخل رجال الإسعاف في محاولة لإنقاذ اللاعب الذي اتضح بعد ذلك أنه تعرض لأزمة قلبية.

وبشكل سريع أصبحت الأجواء مرعبة داخل الملعب خوفا على حياة اللاعب الذي سقط على الأرض.

ودخل لاعبو المنتخبين في نوبة من البكاء الشديد حزنا على إريكسن الذي ظل يتلقى الإسعافات لأكثر من 15 دقيقة.

وبعد عدة دقائق حمل رجال الإسعاف إريكسن خارج الملعب وظهر وهو في وعية.

وتم نقل إريكسن سريعا إلى مستشفى بالقرب من ملعب المباراة لتلقي العلاج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق المباراة في الدقيقة 43 لوقت لاحق لحين الاطمئنان على حالة إريكسن الصحية.

وألقى المذيع الداخلي لملعب المباراة بالتعليمات على الجماهير بضرورة التحلي بالهدوء والاستمرار في المدرجات لحين إخبارهم بمستجدات حالة اللاعب ومصير المباراة.

وبعد فترة أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم استقرار حالة اللاعب واستمراره في المستشفى لتلقي العلاج.

واجتمع لاعبو المنتخبين رفقة حكم المباراة ومسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة يورو 2020 لبحث مصير المباراة.

وتم الاستقرار على استكمال المباراة مرة أخرى، ولعب 5 دقائق المتبقية من الشوط الأول ثم استئناف الشوط الثاني.

وبالفعل عادت المباراة للاستكمال من الدقيقة 43 وشارك ماتياس جيناس بدلا من إريكسن.

وأشادت صحيفة «ديلي ميل» بلاعبي منتخب الدنمارك ومخرج المباراة بسبب الحفاظ على خصوصية اللاعب بعد تعرضه للإصابة.