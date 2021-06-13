شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد يفضل صالح جمعة عن الانضمام لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، موقف مسؤولى القلعة البيضاء من التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، وسيراميكا الحالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي نادى الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط يمتلك مهارات فنية رائعه لتعويض رحيل فرجاني ساسي والذى رفض كل المحاولات التي بذلت معه من أجل التجديد لنادى الزمالك.

اتى ذلك في الوقت الذي، انقسمت الآراء داخل نادي الزمالك حول التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، ونجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل نادى الزمالك فإن التعاقد مع صالح جمعة، مطروح في الفترة الحالية أمام الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون.