شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «الحاوي» تربك حسابات موسيمانى قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك لدي صفوف الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها وليد سليمان على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على أرض ملعب ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الهامة والتي من المقرر إقامتها على ستاد رادس يوم 19 يونيو الجاري، من مباريات الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خلال التقسيمة، ولم يتمكن اللاعب من استكمال التقسيمة حيث أجبرته الكدمة على الخروج من المران، لكن طبيب الأهلي أكد بأن حالته مطمئنة.

و من المنتظر أن تطير بعثة الاهلي إلى تونس عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.