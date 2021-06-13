شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: إنجلترا ضد كرواتيا .. شباب الأسود الثلاث يتحدون خبرة الناريون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، عصر يوم الأحد، خامس مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في أولى مباريات المجموعة الرابعة من البطولة.

تاريخ المواجهات:

10 مباريات سابقة جمعت بين المنتخبين، أولهم في عام 1996 وشهدت تعادلًا سلبيًا.

أبرز المواجهات والتي لا تزال عالقة في الأذهاب كانت مباراة الدور نصف النهائي لمونديال 2018، عندما فاز المنتخب الكرواتي الملقب بـ الناريون بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي على المنتخب الإنجليزي.

أخر المواجهات بين البلدين كان في دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، وفاز المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي – معقل مباراة الأحد – بنتيجة 2-1.

مفاتيح اللعب:

يمتلك المدرب جاريث ساوثجيت قائمة منتخب إنجليزي شابة، لكنها تضم اسماء من ضمن أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم، ويتصدرهم المهاجم الهداف هاري كين، كذلك ماركوس راشفورد، وجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، بجانب لاعب وسط وست هام، ديكلان رايس، وجناح أستون فيلا، جاك جريليش. وستكون هذه المجموعة أبرز عناصر منتخب الأسود الثلاث في مواجهة الغد.

في الجانب الأخر، سيكون عنصر الخبرة هو الأبرز للمدرب زلاتكو داليتش، بوجود لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وديجان لوفرين، بجانب بطل دوري الأبطال مع تشيلسي، ماتيو كوفاسيتش.

هل تعلم أن:

- لم يسبق ابدًا للمنتخب الإنجليزي الفوز بمباراته الافتتاحية في أي نسخة من نسخ اليورو السابقة (شارك في 9 نسخ قبل هذه النسخة).

- منتخب إنجلترا لم يخسر في ملعب ويمبلي في المباريات التي لعبت في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية (11، فاز 6 وتعادل 5).

- منتخب كرواتيا لم يخسر ابدًا مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأوروبية محققًا الفوز في 4 ومتعادلًا في 1 (شارك في 5 نسخ قبل هذه النسخة).

- مواجهة الغد هي ثاني مواجهة تجمع بين المنتخبين في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية بعد مواجهة نسخة عام 2004 (إنجلترا فازت 4-2).