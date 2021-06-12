شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

تصدر كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك عناوين الأخبار في الساعات القليلة الماضية، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مواجهة فنلندا.



وشهدت الدقيقة 43 من المباراة سقوطا مفاجئا لإريكسن، حيث ظهر مغشيا عليه وفاقدا للوعي تماما، ما ترتب عليه قرار من حكم اللقاء بإيقاف اللعب على الفور، وطلب الأطقم الطبية.

وتلقى نجم خط وسط إنتر ميلان الإنعاش القلبي الرئوي على أرض الملعب فورا بعد هذه الواقعة المرعبة خلال المباراة، قبل أن يخرج محمولا على نقالة لاستكمال العلاج في مستشفى قريبة من الملعب الذي شهد استكمال المباراة.

من هو كريستيان إريكسن؟

يعد إريكسن صاحب الـ29 عاما أحد أبرز الرياضيين الدنماركيين حاليا، وورث حب كرة القدم عن والده توماس، الذذي كان لاعبا ومدربا سابقا.

انضم إريكسن إلى أكاديمية نادي ميدلفارت الدنماركي، وأظهر في وقت مبكر مهاراته وقدراته على المراوغة وتنفيذ الركلات الحرة.

جذب إريكسن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل تشيلسي وبرشلونة، كما خضع لتجارب مع كلا الناديين بالإضافة إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان.

وبالرغم من ذلك فإن إريكسن فضل الانتقال إلى أياكس أمستردام، وقال عن تلك الخطوة: "خطوتي الأولى يجب ألا تكون كبيرة جدا، اللعب في هولندا سيكون جيدا جدا بالنسبة لي، لذا فإن أياكس هو خيار رائع".

قضى إريكسن فترة قصيرة مع فريق أياكس تحت 19 عاما، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2010، وواصل إبهار كبار أوروبا بتألقه في الدوري الهولندي، الذي يعد منجما للمواهب الشابة.

في صيف 2013، انتقل إريكسن إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو، وبمرور الوقت أصبح أحد الأسماء البارزة في "البريميرليج".

عاد إريكسن لدائرة اهتمامات كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يقرر الرحيل عن توتنهام في شتاء 2020، بانتقاله إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون يورو.

عانى إريكسن من قلة المشاركات في موسمه الأول مع إنتر (2019-2020)، وانتشرت شائعات بخصوص رحيله عن الفريق اللومباردي، لكن وضعه أصبح أفضل في الموسم الثاني، وساهم بشكل فعال في فوز "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي في نسخته السابقة.

لعب إريكسن 163 مباراة مع أياكس، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 65، فيما شارك في 305 مباريات بقميص توتنهام، سجل خلالها 69 هدفا وصنع 90، ومع إنتر خاض 60 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 3.

ويلعب إريكسن مع منتخب الدنمارك الأول من 2010، وخاض معه 109 مباريات، سجل خلالها 36 هدفا.

وحصل النجم الدنماركي على 6 ألقاب في مسيرته، بواقع 5 مع أياكس ولقب وحيد مع إنتر ميلان.