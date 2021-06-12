شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقرر تحمل تكاليف جراجه رزاق سيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على تحمل كافة الأعباء المالية الخاصة بالعملية الجراحية التى سيخضع لها رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري والمعار اليه من صفوف نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر ان يجري اللاعب عملية جراحية غدا الأحد، تحت إشراف طييب الفريق الدكتور أحمد رزق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه نادي الزمالك استعداده لتحمل التكاليف والأعباء المالية الخاصة بعمليه رزاق سيسه تمهيدا لعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن موسم اللاعب مع زعيم الثغر قد انتهى بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، والتي ستبعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر.