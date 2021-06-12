شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يعود لسيراميكا كليوباترا أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خدمات رجب بكار، ظهير أيمن الفريق، خلال مباراة المصري البورسعيدي، المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن الفريق خلال مباراتي انبي التي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف وطلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسوف يعود رجب بكار، للتشكيل الأساسي على حساب محمود صقر، الذي لعب المباراتين الماضيتين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي، الأربعاء المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.