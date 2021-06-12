شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة نائب المصري مع عمر كمال عبدالواحد بشأن تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، جلسة ودية مع عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام الماضية، من أجل بحث تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد الخولي، عقد جلسة مع عمر كمال عبدالواحد، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على هامش حضوره مران الفريق، من أجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي، وأكد اللاعب لنائب المصري، خلال الجلسة أنه لم يوقع لأي من أندية الدوري الممتاز، وأن ما تردد بشأن توقيعه على عقود انضمامه للنادي الزمالك لا أساس له من الصحة.

وطلب عمر كمال من محمد الخولي، تأجيل أي أمور خاصة بالتفاوض بشأن تجديد عقده، لحين إنتهاء معسكر المنتخب الأولمبي، لرغبته في حضور والده، الذي يتولى منصب مدرب أحمال المنتخب، جلسة التفاوض.

وينتهي معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليًا في السويس، غدًا الأحد، حيث سيخوض المنتخب مباراة ودية مع جنوب إفريقيا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، دخل أيضًا في مفاوضات قوية مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا، من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، في صفقة إنتقال حر، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع ناديه هذا الموسم.