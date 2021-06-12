شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا أمريكا 2021 .. أفضل 5 متنافسين على الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن عشاق كرة القدم سيكونون على موعد هذا الصيف ليس فقط مع بطولة كأس أوروبا يورو2020، وإنما أيضاً مع بطولة أخرى كبيرة ستنطلق مبارياتها يوم الأحد وهيا كوبا أمريكا.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين، حيث جاء استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد.

بعض من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم سيشاركون في بطولة كوبا أمريكا 2021، بمن فيهم نيمار ولويس سواريز وليونيل ميسي، على سبيل المثال لا الحصر.

سيبدو الثلاثي، إلى جانب عدد قليل من اللاعبين الآخرين، في مُنافسة مفتوحة من أجل الفوز بالكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل لاعب في البطولة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل خمسة متنافسين على الكرة الذهبية في كوبا أمريكا 2021.

5- فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)

مع وجود توني كروس ولوكا مودريتش في الثلاثينيات من العمر، لم يكن ظهور فيديريكو فالفيردي في وقت أكثر ملائمة لريال مدريد.

خاض اللاعب المتألق البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أثار إعجابه بأدائه في خط الوسط مع لوس بلانكوس، 23 مباراة مع منتخب أوروجواي، الذي يعد أحد المتنافسين في كوبا أمريكا 2021.

يخرج فالفيردي من بداية موسم 2020-21، ليبدأ 15 مباراة فقط في الدوري الإسباني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل الإصابة والشكل الممتاز للثنائي الدائم كروس ومودريتش. لذا فإن لاعب بينارول السابق، الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري، سيكون حريصًا على الحصول على بعض الدقائق خلال كوبا أمريكا 2021.

4- أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

كان دي ماريا جزءًا من تشكيلة الأرجنتين خلال الفترة الماضية. نظرًا لجودته وأدائه الثابت، حيث خاض 105 مباراة مع الأرجنتين، وقد تكون قدرته على الإبداع والتمرير والتسجيل تساهم في تتويج التانجو بلقب كوبا أمريكا 2021.

في موسم 2020-21 الذي اختتم مؤخرًا، قدم أنخيل دي ماريا 23 بداية في الدوري الفرنسي، وسجل أربعة أهداف وقدم تسعة تمريرات حاسمة.

لاعب بنفيكا السابق قادر على اللعب في أي مركز في الخطوط الأمامية. قد يكون انسجامه مع ليونيل ميسي حاسمًا لآمال الأرجنتين في إنهاء الجفاف الطويل في كأس أمريكا 2021.

3- لويس سواريز (أوروجواي)

يمكن أن يكون لويس سواريز، الملقب بـ «البيستوليرو»، أحد اللاعبين الذين يجب الانتباه إليهم في كوبا أمريكا 2021.

يُنظر إليه على أنه أحد أعظم المهاجمين في الجيل الحديث، وسيحضر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى كوبا أمريكا 2021 على خلفية موسم 2020-21 الرائع مع أتلتيكو مدريد. قدم سواريز 30 مباراة في الدوري الإسباني وسجل 21 هدفًا لمساعدة فريق المدرب دييجو سيميوني في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

سيكون لاعب برشلونة السابق مليئًا بالثقة وقد يتسبب في مشاكل لدفاعات الخصم في كوبا أمريكا 2021. ربما يكون سواريز قد تباطأ قليلاً، لكنه يظل لاعبًا نهائيًا ممتازًا يتطلع إلى قيادة منتخب بلده نحو البطولة.

2- نيمار (البرازيل)

فازت البرازيل بكأس أمريكا 2019 بدون نجمها نيمار، لكن في هذه النسخة سيكون المهاجم جزءًا من تشكيلة السيليساو في كوبا أمريكا 2021.

يعتبر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم وسيحمل الكثير من الضغط على كتفيه هذا الصيف. لم يستمتع نيمار بأفضل المواسم مع باريس سان جيرمان، حيث احتل العملاق الباريسي المركز الثاني في الدوري الفرنسي وخرجوا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

قدم نيمار 15 مباراة فقط في الدوري الفرنسي، وسجل تسعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. سيحاول لاعب برشلونة السابق أن يخوض بطولة كوبا أمريكا 2021 بشكل متميز ويدخل الموسم الجديد بثقة عالية.

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين)

كان هناك تدقيق شديد على مآثر ليونيل ميسي مع الأرجنتين، حيث فشل في الفوز بكأس دولي مع منتخب الأرجنتين على الرغم من مسيرة اللاعب الرائعة مع برشلونة.

كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مرة أخرى أهم لاعب في برشلونة في موسم 2020-21، حيث شارك في 33 مباراة بالدوري وسجل 30 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة. ومع ذلك، مع ألوان الأرجنتين، تكبد ميسي ثلاث خسائر (2007، 2015، 2016) في نهائيات كوبا أمريكا. هذا شيء كان يتطلع إلى تصحيحه وهو يقترب من نهاية حياته المهنية اللامعة.

صفات ميسي لا يمكن إنكارها، ويمكن القول إنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. يمكن أن يُساعد ميسي منتخب بلاده في الفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 لكسر حالة الصيام بعد غياب راقصي التانجو عن التتويج منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.