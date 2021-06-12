شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأثقال يكشف تفاصيل حرمان محمد إيهاب من المشاركة في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، إن الاتحاد كان عليه عقوبة الإيقاف لمدة عامين منذ 2016 بسبب بعض العينات الإيجابية.

وأضاف «محجوب»، خلال تصريحات تليفزيونية: «محمد إيهاب شارك بشكل طبيعي في المباريات التأهيلية لأولمبياد طوكيو، لكن الإيقاف حرمه من تكملة العدد المطلوب من المشاركات».

وأشار: «كان من المفترض أن يشارك في 6 بطولات لضمان التأهل ولكن بعد أحداث كورونا تم تقليصهم إلى 4 بطولات وتمكن من المشاركة بهم وتحقيق الصعود للأولمبياد»، موضحا: «تم تخفيض المشاركات من 6 مشاركات إلى 4 وتم الاتفاق مع المهندس هشام حطب والأستاذ شريف العريان بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية بالسماح لمحمد إيهاب من أجل المشاركة في البطولة».

وأوضح: «محمد كان تحت المتابعة خلال الفترة الماضية أجل الكشف على المنشطات خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحليلات دولية ومحلية ولكن كان لابد أن يكون الإيقاف شخصي وليس للاتحاد»، لافتا: «قدمنا تظلم للجنة الأوليمبية الدولية من أجل السماح للاعب بالمشاركة ولم يتم الرد نهائيا وصدر أمس أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة».