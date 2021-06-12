شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الزمالك بسبب بديل فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت الفترة الأخيرة خلافا حادًا بين فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بسبب بديل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق.

وكان ساسي قد اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إيزي ايميكا لاعب فريق المصري البورسعيدي وقع منذ فترة في منزل فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية للزمالك، مشيرًا إلى أن الأخير هو صاحب فكرة التعاقد معه ومتحمس بشكل كبير له.

وأشار المصدر إلى أن توقيع إيميكا جاء بناء على رغبة فاروق جعفر، موضحًا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لم يحسم موقفه بعد في الصفقة كما أن المدير الفني الفرنسي لم يطلب اللاعب من الأساس.