شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا في ظهورها الأول تهزم الدنمارك وترفض الاحتفال احترامًا لحادثة إريكسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حققت فنلندا فوزا مفاجئا 1-صفر على الدنمارك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت في ظهورها الأول على الإطلاق بالمسابقة، لكن سقوط لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وحاجته إلى تدخل طبي طارئ في أرض الملعب ألقى بظلاله على المباراة.

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن مغشيا عليه بالقرب من نهاية الشوط الأول وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين بينما شكل زملاؤه حلقة حوله، قبل حمله على محفة ومغادرة الفريقين أرض الملعب.

واستمر توقف المباراة ساعة واحدة و45 دقيقة لكنها استؤنفت بعد أن أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن استعاد وعيه وفي حالة مستقرة بالمستشفى وأبلغ لاعبو الفريقين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» برغبتهم في مواصلة المباراة.

وسيطر المنتخب الدنماركي على المباراة قبل وبعد واقعة إريكسن، لكن يويل بوهيانبالو مهاجم فنلندا سجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى، ورفض لاعبو فنلندا المبالغة في الاحتفال بسبب واقعة سقوط إريكسن.

وسدد المنتخب الدنماركي 22 كرة على المرمى، من بينها ركلة جزاء نفذها بيير-إميل هويبيرج وأنقذها الحارس لوكاش هراديتسكي قبل 16 دقيقة على النهاية.