شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ركلات الترجيح.. الجونة يتوج بكأس مصر للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج فريق الجونة ببطولة كأس مصر للكرة النسائية في نسخته الأولى، بعد فوزه على مركز شباب الأميرية 5-4 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت عصر اليوم السبت 12-6-2021 بملعب بتروسبوت.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، ليتم اللجوء لركلات الجزاء التي حسمها فريق الجونة لصالحه.

وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

كان فريق وادي دجلة قد حسم المركز الثالث لصالحه بعد فوزه على مستقبل وطن بثلاثة أهداف دون رد.

وشاركت 6 أندية في البطولة هي الجونة ومركز شباب الأميرية ووادي دجلة ومستقبل وطن ومنتخب السويس والبنك الأهلي