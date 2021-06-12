شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: صالح جمعة هيندم بعد الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، يُقدم مستوى مميز مع فريقه هذا الموسم.

وقال حمادة انور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«صالح جمعة، لاعب مميز للغاية ولا أحد يختلف على إمكانياته الفنية، ولكن هل صالح، تعلم من درس الأهلي؟».

وأضاف :«اللاعب عندما يلعب للأهلي أو الزمالك، الإعلام يُسلط عليه الضوء بشكل قوي، صالح جمعة، حاليًا لا نسمع عنه أي أخبار في وسائل الإعلام، لذلك هو يشارك ويظهر بمستوى مميز مع فريقه»، مضيفًا :«ما كان يفعله صالح جمعة، مع الأهلي يفعله مع سيراميكا، وفي حال انتقاله للزمالك الإعلام سوف يسلط عليه الضوء مرة أخرى».

وتابع :«صالح جمعة، لو ركز في كرة القدم فقط وقفل على نفسه، سيكون من أفضل اللاعبين في مصر»، مضيفًا:«صالح، عندما يعتزل لعب الكرة ويرى رصيده من اللعب، هيندم أنه قصر في حق نفسه».