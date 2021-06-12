شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعد للمقاصة بسداسية في فريق الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الأمل، بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب النادي بسموحة، في إطار مباريات استعدادات الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري، كل من أحمد حجي وعبدالسميع إبراهيم «سيمو» والسيد سالم وأحمد حمدين ومحمود رزق، هدفين.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة، الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.