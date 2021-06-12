شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل إريكسن.. محمد صلاح يستفز متابعيه بصورة رغم واقعة لاعب الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضاء عطلته الرسمية على شواطئ مصر.

وظهر اللاعب بكتلة عضلية رائعة تعكس مجهوده الكبير في تحسين لياقته البدنية والجسدية.

صورة صلاح جاءت تزامنا مع المشهد المرعب لسقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك خلال مواجهة فنلندا في بطولة يورو 2020.

وسقط إريكسن مغشيا عليه في مشهد مفزع قبل أن يتعافى لاعب إنتر ميلان بعد نقله للمستشفى ويعلن يويفا استئناف المباراة.

لحظة سقوط إريكسن بمباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020 .. فيديو

وعاتب المتابعون، محمد صلاح بسبب تجاهله التعليق على واقعة إريكسن، مؤكدين أنه كان يجب أن يدعم زميله كباقي نجوم العالم.

إريكسن حصل على دعم كبير من لاعبي العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو نحم منتخب البرتغال وإنفانتينو رئيس فيفا بالإضافة إلى العديد من اللاعبين والحسابات الرسمية لمعظم أندية العالم.