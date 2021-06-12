شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: هذا الثنائي يدعم دفاع الأهلي في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع النادي الأهلي والزمالك السابق، أن ثنائي قلب الدفاع محمد عبدالمنعم، المعار لصفوف سموحة ومحمود الجزار المعار لصفوف الجونة، سوف يعودان للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد عبدالمنعم ومحمود الجزار، يُقدمان مستوى مميز مع أنديتهما هذا الموسم، الأمر الذي جعل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر يستقر على عودتهما لصفوف الفريق في الموسم المقبل».

وأضاف :«علمت أن موسيماني، معجب بأداء محمد عبدالمنعم ومحمود الجزار، وينوي إعادة الثنائي لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن المدرب الجنوب إفريقي، استقر أيضًا على عودة الثلاثي أحمد عبدالقادر المعار لسموحة وعمار حمدي، المعار للاتحاد السكندري وأحمد ياسر ريان، المعار لسيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.