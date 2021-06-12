لافتة في طائرة لنصح مدرب هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلقت طائرة فوق معسكر المنتخب الهولندي التدريبي أمس، ملصقة بها لافتة نصحت المدرب فرانك دي بوير، بالاعتماد على طريقة اللعب التي تم تجربتها واختبارها وهي: 4 - 3 - 3، وألا يجرب اللعب بطريقة 5 - 3 - 2 في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020». وكتب على اللافتة التي كانت مربوطة بالطائرة «فرانك 4 - 3 - 3 كما هو معتاد». ولم يتم التعرف على مرسل الطائرة ولكن اللاعبين رأوا الجانب المضحك عندما شاهدوا الرسالة. ويستهل المنتخب الهولندي حملته في يورو 2020 بمواجهة المنتخب الأوكراني اليوم.

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