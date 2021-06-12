شكرا لقرائتكم خبر بيع ثلث تذاكر مباراة ويلز وسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المفترض أن يشاهد أكثر من 30 ألفا من مشجعي كرة القدم كل مباراة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) تقام في باكو، ولكن بالنسبة لأول مباراة بين ويلز وسويسرا المقامة حاليا، فقط ما يقرب من 10 آلاف تذكرة تم بيعها قبل يوم من بداية اللقاء.

يذكر أن باكو واحدة من المدن المستضيفة التي تخطط لاستقبال عدد أكبر من المشجعين مقارنة بمدن أخرى.

ولكن عددا قليلا فقط من الجماهير سيكون قادرا على هذه الرحلة، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبالنسبة لمشجعي ويلز، ستطلب الرحلة فترة طويلة من الحجر الصحي فور عودتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

في 2019، استضافت باكو نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي، وكان السفر أزمة بالفعل. وأثار العديد من الجماهير الإنجليزية تساؤلات بشأن اختيارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنظر إلى مدى صعوبة الوصول للمدينة من بريطانيا.

بالنسبة للعديد من الجماهير المحلية فإن التذاكر، التي تكلف مابين 60 مانات (35 دولار) و250 مانات، مرتفعة للغاية.

ولكن، بالنسبة لمباراتي المنتخب التركي في المجموعة الأولى في باكو، فإنه من المتوقع أن يزيد عدد الجماهير بسبب قرب البلدين.