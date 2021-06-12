مدرب تونس يعترف بأفضلية الجزائريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير «إن منتخب الجزائر استحق الفوز في المباراة الودية التي جرت يوم الجمعة على ملعب رادس». واعترف منذر بأفضلية الجزائر في بداية اللقاء، التي ترجمها بتسجيله هدفين سريعين وسط غياب المنتخب التونسي. وهذه أول هزيمة لتونس بعد سلسلة من النتائج الإيجابية امتدت لـ12 مباراة متتالية.

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